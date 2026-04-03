ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಗಳ ಹವಾ

ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈತರು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

PAIR BULLOCK CART COMPETITION
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 3, 2026 at 3:00 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಲ, ಗದ್ದೆಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಾಸುಗಳನ್ನು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಸುವ ಸಮಯ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಕಡೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಬರುವ ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜನಮನ ಸೆಳೆದರು.

ವರ್ಷವಿಡೀ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ರಾಸುಗಳಿಗೂ ರೈತರು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿ ಸಂತಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನದಾತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ರಾಸುಗಳ ಜೊತೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಿರೋ ರೈತರು. ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಾಜ್​ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂಬಗಳೇ ಅಲುಗಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರೋ ಎತ್ತುಗಳು. ಒಂದ್ಕಡೆ ಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮವಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಛೇ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಳವಳ. ಈ ರೀತಿಯ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಬೆವರು ಬರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ರಾಸುಗಳು ನೋಡುಗರಿಗಂತೂ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡಿದವು. ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ರಾಸುಗಳ ಜೋಶ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಜಿದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಿದವು. ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ, ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸ್ತಿದ್ದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜೋಡೆತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಿಯರು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ಈ ಕುರಿತು ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಕ ಪವನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಡೆದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 52 ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರೇಸ್​ಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಸಾಕಿದ್ದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ 80 ಸಾವಿರ, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 60 ಸಾವಿರ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ 40 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ 20 ಸಾವಿರ ರೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎರಡನೇ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 60 ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 40 ಸಾವಿರ, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 30 ಸಾವಿರ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ 20 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 15 ಸಾವಿರ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅಬಾಕಸ್​​​​ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಡ್​​​​ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್​​​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿನಾಡ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಂಪಿಯನ್​

