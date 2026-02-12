ETV Bharat / state

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿ: ಗೆಜ್ಜೆ ಬಾಲ್​ ವಿಶೇಷತೆ, ಬಿ-1 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಡಬಲ್​ ರನ್​ ನಿಯಮ

1997ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿ 25 ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 12, 2026 at 6:03 PM IST

ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಬಾಲ್​ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​-ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​ ನಡೆಸುವ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಲಯನ್ಸ್​ ಕ್ಲಬ್​ ವೆಲೆನ್ಸಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ.

ಶಬ್ಧದ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಆಟ: ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರು ಓವರ್​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬಿ-1 (ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ), ಬಿ-2 ಮತ್ತು ಬಿ-3 (ಭಾಗಶಃ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಹೊಂದಿದವರು) ವಿಭಾಗದ ಆಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇರಿರಬೇಕು. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬಿ-1, ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬಿ-2 ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಬಿ-3 ಆಟಗಾರರ ಸಮನ್ವಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಒಳಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲ್ ಎಸೆಯುವಾಗ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಬ್ಧದ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿಯ ಝಲಕ್​. (ETV Bharat)

ಬೌಲಿಂಗ್​ ಅಂಡರ್​ ಆರ್ಮ್​ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ ಎಸೆಯುವ ಮೊದಲು ಬೌಲರ್ ಶಬ್ಧ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಬಿ-1 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅವರು ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ರನ್‌ಗೆ ಎರಡು ರನ್‌ಗಳಂತೆ ಲೆಕ್ಕಿಸುವ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮವೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿ-2 ಮತ್ತು ಬಿ-3 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರನ್ ಲೆಕ್ಕವೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿ (ಮಂಗಳೂರು) (ETV Bharat)

ನಗದು ಬಹುಮಾನ: ಈ ಟೂರ್ನಿಯು 1997ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡಗಳ ಪ್ರಯಾಣ, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹20,000 ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹15,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿ (ಮಂಗಳೂರು) (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯೋಜಕ ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿಸೋಜ ಅವರು, "ನಾವು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ 1997ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆವು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಂಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೂ, ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ತಂಡಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿ-1 ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ರನ್​ಗಳಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎರಡು ರನ್ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜೇತರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಟಗಾರ ಸ್ಪಂದನ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ದೀಪ್​ ಅಕಾಡೆಮಿ, "ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್​ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬಿ-1 ಆಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯ. ಬಿ-2 ಮತ್ತು ಬಿ-3 ವಿಭಾಗದ ಆಟಗಾರರೂ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್​ ಆರ್ಮ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಬಾಲ್​ನ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಡೆಯಬೇಕು. ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿ (ಮಂಗಳೂರು) (ETV Bharat)

ದೀಪ್​ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹರ್ಷ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬಿ-1, ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬಿ-2 ಮತ್ತು ಮೂವರು ಬಿ-3 ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ ಒಳಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿ-1 ಆಟಗಾರರು ಹೊಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎರಡು ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಿ-2 ಮತ್ತು ಬಿ-3 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರನ್ ಲೆಕ್ಕವೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯ ಆರು ಓವರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಅದು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರಿದೆ.

