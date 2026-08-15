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ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ: ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಸಂಸದರು ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ‌ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಟಾಂಗ್​ ಕೊಟ್ಟರು.

Madhu Bangarappa
ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 5:19 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಸದರು ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಗಡುವು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ‌ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರದ ಆದೇಶವನ್ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರು.

ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ETV Bharat)

ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂ. ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದವರು ಅಡಕೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ಮೊದಲು ನೋಡಲಿ, ಗಡುವು ನಮಗಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಟ್‌ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಬೇಕು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಲುವಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ​ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರ ಹೊಣೆ ಅಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೇ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ​ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿ.‌ ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್​​​ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.‌ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 38ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

​ನೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ​ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗೌರವದಿಂದ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ​ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಕ್ಕಿಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತವೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.‌ ​ನೀಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ​ಈ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ​ಕೇಂದ್ರದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್​ ಮಸಾಲ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಆಕ್ರೋಶ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಆದೇಶ ರದ್ಧತಿಯ ಸುಳಿವು

TAGGED:

EDUCATION MINSTER
SHIVAMOGGA
MADHU BANGARAPPA
GUTKA PAAN MASALA BAN

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