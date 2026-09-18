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ಬಡವರ, ರೈತರ, ಯುವಕರ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಸರ್ಮಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ‌ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

B Y VIJAYENDRA
ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 6:06 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜನರ, ಬಡವರ, ರೈತರ, ಯುವಕರ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಮಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ‌ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆದ ಸಾಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನಲೆ‌ ಇಲ್ಲದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಹಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ‌ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರೇ ನಮಗೂ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ‌‌ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಮತದಾತರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಗೌರಯುತವಾಗಿ ಬಂದು ಗೌರವಯುತ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದರು.

ಸಿಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರೇ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆ‌ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಸಿಎಂಗೆ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ದ ಗುಡುಗಿದರು.

ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿಯಿಂದ ಕಾಡಂಚಿನ ಜನ ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಬಿಸಿಲು ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಹಾಲುಮತ, ಅಲೆಮಾರಿ, ಬಡವರ ನಡುವೆ ಕುಳಿತು ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ‌. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಸಿಎಂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ಮೂರು ಕಾಲು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡವನಿಗೆ ಮನೆ, ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2028ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಗತ ವೈಭವ ಬರುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಜನರ, ಬಡವರ, ರೈತರ, ಯುವಕರ, ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಎಂಬ ಕಪಟ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.‌

ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬದ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಬೇಡ ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅತ್ಯಂತ ಅಹಸ್ಯವಾಗಿ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ರೈತ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯುತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ, ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಸೇವೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರಬೇಕೇ. ಅವರು ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಅರ್ಜಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದ್ದಿದ್ದೆ‌. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಟ್ಟಿ ತರುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಸೊರಬದ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ಅಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ತಲೆ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುಡಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದರಿಂದ ಇಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಗರ್ ಹುಕುಂದಾರರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀನು ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಮೊದ್ಲು ತೋರಿಸು ಎಂದರು.

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೂಗೂರು, ಕಚವಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಂಡಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಸುವ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದರು.‌

ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಒಂದು ಬೋರ್​ಗೆ 5 ಹೆಚ್ ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 10 ಹೆಚ್ ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಛತ್ತೀಸ್​​ಗಢದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತರುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು‌. ಆದರೆ 7 ತಾಸು ಅಂದ್ರು‌ 3 ತಾಸೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 6 ತಾಸು ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ಕನಿಷ್ಟ 2 ತಾಸೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.‌

ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಗೆ ಮೂರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ‌. ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ‌ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡರು.‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.‌

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ.‌ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ, ಅವರಿಗೂ ಆದಾಯ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿಸಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ರಾಜೀ ಮಾಡಿಸಿ ಸೈಟ್ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ‌‌ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ‌‌‌. ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರ ಪಾಪದ ಕೂಸು. ಹಿಂದೆ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗ ಗಾಡ್ಗಿಳ್ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಬಂದಿತು. ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದರು.

ತಾನು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಎಂದು ಮಧು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸೋತು, ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ‌. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮೊದಲು. 131 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 5 ವರ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ನಡುವೆ ಇರದೇ, ಹೋಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಭಾಷಣ ಓದುವುದು ಅಲ್ಲ. ದೇವೆಗೌಡರ ಮಕ್ಕಳು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದರು.

ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.‌ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​​ ತೊರೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್​ ಆದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ: ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ

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BJP POWER PADAYATRE
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ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ
B Y VIJAYENDRA

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