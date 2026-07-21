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ಬರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ‌ ಬರ ಆವರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಷ್ಟ ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

B Y VIJAYENDRA
ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 4:02 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ‌ ಬರ ಆವರಿಸಿದೆ. ಸಿಎಂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಯಾರೂ ಸಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ದೂರಿದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿನೋಬನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ‌‌ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೂಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ‌ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಬರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆನೋ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆ‌ ಮಾಡಿದ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ಜುಲೈ 25, 26ರಂದು ಎಸ್​​ಐಆರ್ ಮಹಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ: ಮಹಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ‌ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮನೆ‌ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಮಹಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ 20 ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಹೋರಾಟ, ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ: ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್‌ ಮಂತರ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಾವು ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಜರಾಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ‌ ನೀಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಖಾಲಿ‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕುರಿತು ಯಾಕೆ‌ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ?. ಅಲ್ಲಿ‌ ಎಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ಧೀರಿ? ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನೀಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯಬಾರದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮರು‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಹೊರತು‌ ಬಿಡದಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಐದಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.‌ ನೀವು ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್​​ ಉದ್ಯಮಿಯಂತೆ ಯೋಚನೆ‌ ಮಾಡದೆ ಜನರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಕಡಿಮೆ‌ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ‌ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

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ವಿಜಯೇಂದ್ರ
B Y VIJAYENDRA

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