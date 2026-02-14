ETV Bharat / state

ಕೇಂದ್ರದ 1,323.96 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪ

ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

BY Vijayendra Bengaluru ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ Central Special grants
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಕಲಿ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 1323.96 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದರ ಬಳಕೆ‌ ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದ ವಿಶೇಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಕಳಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಡೈವರ್ಟ್: ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆಯೂ ಹೌದು, ಅಪರಾಧವೂ ಹೌದು. ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 1323.96 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ?; ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು?. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆಯಾ?. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗಲಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಿಎಂ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ?. ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ fake utilisation certificate ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಕಲಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷ್ಣಭಾಗ್ಯ ಜಲನಿಗಮದಿಂದಲೂ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ‌ನಿಗಮದಿಂದಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಕಲಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 273 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ಪೈಕಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ 132 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಕಲಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ಗಳಾ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್​​ಗಳಾ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ವೈಫಲ್ಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ.‌ ಅನುದಾನ ಕೊಡದಿದ್ರೂ ಆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕಿ ನಕಲಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೇಕ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್​​ಗೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.‌

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲಭಾಗ್ಯ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಕಲಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವೋ ಅದರಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ : ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

TAGGED:

BY VIJAYENDRA
BENGALURU
ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ
ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ
CENTRAL SPECIAL GRANTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.