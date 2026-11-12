ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಟ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚೋರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ: ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ
ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 12, 2026 at 8:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವರು ಎಥೆನಾಲ್ ಮೇಲೆ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಮೆಟ್ರೋ ಅನುದಾನ ಮೇಲೆ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣದಿಂದ. ಇದರ 100% ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ. ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ 50:50 ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ 9,164 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇಕ್ವಿಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
84% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 16% ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಂತ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಮಿಸ್ ಚೀಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 28,958 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೀರಿಸುವುದು ಬಿಎಂಆರ್ ಸಿಎಲ್. ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚೋರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ತಿರುಚಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈತರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಬಿಎಂಆರ್ ಸಿಎಲ್ ಅನುಮೋದಿತ ಹಣಕಾಸು ನೆರವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 54%, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು 46% ಇದೆ. 28,958 ಕೋಟಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಂಆರ್ ಸಿಎಲ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಪಾಲಿನ ಸರಿಯಾದ ಅಂಕಿಅಂಶ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸಾಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಅನ್ನ ಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದು ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಫೇಸ್ 1ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 48.5%, ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 51.5%. ಫೇಸ್ 2ಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 53.8%, ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 46.2%. ಫೇಸ್ 2A,2B ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 52.5%, ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 47.5%, ಫೇಸ್ 3 ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 57.9%, ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 42.1% ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ನೀಡಿದರು.
ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ವಿಳಂಬ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಯೋಜನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ ನೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 2024ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈವರಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮೋದನೆ ಆದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರು. ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಪಿಆರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫೇಸ್ 3ಎ- ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಫೇಸ್ 3ಎ ಯೋಜನೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 28,405 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ 1 ಕಿ.ಮೀಗೆ 776 ಕೋಟಿ ರೂ.ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಈ ಹಣ ಉಳಿಯಿತು. ಟನೆಲ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ. 175 ಕೋಟಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟನೆಲ್ ವೆಚ್ಚ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮರು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ 2500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಟನೆಲ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ರೆಡ್ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಅಡ್ಡಿ: ಇತ್ತ ರೆಡ್ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಟನೆಲ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದ 2,628 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ 2031ರ ಬದಲು 2033ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆನೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆನೇ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ತನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಸಾಧು ವರದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 2.9 ಕಿ.ಮೀಗೆ 1,385 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಂತಂತ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 3-5 ವರ್ಷವರೆಗೆ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವಾಗುವ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಆಗುವ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 7.5 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾರ್ಗ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 2014 ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದರು. 2018ರ ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 2018-19ರವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದರು. 2019-2023 ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಪೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಟನೆಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ವೇಳೆ 72% ಟನೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವಾದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ: ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ವಿಳಂಬ, ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಸಮಂಜಸ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಭೂಮಿ ವೆಚ್ಚ 6,603 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 294.72 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ 3A ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 768 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ಮುಂಬೈ ಲೈನ್ 3 ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 691 ಕೋಟಿ ರೂ., ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಫೇಸ್ II ಗೆ 532 ಕೋಟಿ ರೂ, ಲಕ್ನೋ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ 1Bಗೆ 520 ಕೋಟಿ ರೂ., ಥಾಣೆ ರಿಂಗ್ ಮೆಟ್ರೋಗೆ 421 ಕೋಟಿ ರೂ., ದಿಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ IV ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ ಗೆ 405 ಕೋಟಿ ರೂ., ಪುಣೆ ಲೈನ್ಸ್ 4 ಮತ್ತು 4Aಗೆ 312 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ದುಬಾರಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 3.97 ರೂ.ಇದೆ. ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 3.20 ರೂ. ಇದೆ. ದಿಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 2.72 ರೂ. ಇದೆ. ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 0.90 ರೂ. ಇದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಯಾಣ ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯ ಹೊರತಾದ ಆದಾಯ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಂತೆ ಕೇವಲ 1.39% ರಿಂದ 8.62% ವರೆಗಿನ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ 10% ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗು ವಿಳಂಬದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. 2.23 ಚ.ಅಡಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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