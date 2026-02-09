ETV Bharat / state

ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ತಡೆದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮೆಟ್ರೋದ 5% ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU DCM DK SHIVAKUMAR ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ NAMMA METRO FARE
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 9, 2026 at 6:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೆಟ್ರೋ ಯುನಿಟ್ ವೆಚ್ಚ, ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೆಟ್ರೋ ದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬಿಎಂಆರ್​ಸಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋ 50:50 ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 34ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. 2020ರಲ್ಲಿ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದರು.‌ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು. ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆ ಸಮಿತಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಎಫ್​ಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5% ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ಆಗುವ ತನಕ ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಬಿಎಂಆರ್​ಸಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೆಟ್ರೋದ ಯುನಿಟ್ ವೆಚ್ಚ, ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮರು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಬರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಿಎಂಆರ್​ಸಿಎಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೆಟ್ರೋಗೆ 5,066 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಎಂಆರ್​ಸಿಎಲ್​​ಗೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟು 5,066 ಕೋಟಿ ರೂ‌. ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್​ಸಿಎಲ್​​ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ದಿಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೃಹತ್ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಏರಿಕೆ ದರ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಾವು, ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮೆಟ್ರೋದ 5% ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ. ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಾರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ‌‌. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು‌. ಹೊಸದಾಗಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು.‌ ಇದು ಮೆಟ್ರೋಗೂ ಭಾರ ಆಗಬಾರದು, ಜನರಿಗೂ ಭಾರ ಆಗಬಾರದು. ಬಿಎಂಆರ್​ಸಿಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತನಕ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರವೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ ಏರಿಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದವರು ಏಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

TAGGED:

BENGALURU
DCM DK SHIVAKUMAR
ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ
NAMMA METRO FARE
METRO FARE HIKE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.