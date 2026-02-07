ETV Bharat / state

ಮೆಟ್ರೋ ದರ ನಿಗದಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ

ಎಂಒಯು ಪ್ರಕಾರ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ನಿಗದಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 7, 2026 at 4:14 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡಲೇ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸದ್ಯ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಶೇ.71ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಮೆಟ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋ ಬಿಎಂಆರ್​ಸಿಎಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ‌. ಎಂಒಯು ಪ್ರಕಾರ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ನಿಗದಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ‌. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ತುರ್ತಾಗಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ‌ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ವಾದಿಸಿತ್ತು. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬರೆದಿದೆ ಎಂದರು.

ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಲ್ಲ‌. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುವ ತನಕ ಬಿಎಂಆರ್ ಸಿಎಲ್​​ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು.‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ‌ ಇದು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಎಂಆರ್​ಸಿಎಲ್​​ಗೆ 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಟನೆಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇದೆ. ಆದರೆ, ಬಡ ಜನರು, ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವೇ?. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು. ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಮಾಜವಾದ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನೀವು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡದ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ‌ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ.‌ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದು ಮಾನಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೊಸ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ, ಮರುಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ: ಸಿಎಂ

