ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ನಿಷೇಧವು ಆಶ್ವರ್ಯ ತಂದಿದೆ: ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಬಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 14, 2026 at 9:15 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ 1 ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಲುವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಬಿ.ಬೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ 2.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೂರಾರು ರೋಗಬಾಧೆಯಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಆಮದು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಡಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 'ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಬ್ಯಾನ್' ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, 'ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್' ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಿಗರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಬಿಗೆ ಮಣಿದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಸಿಎಲ್-7 ಬಾರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಬಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 4ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಅಡಿಕೆ ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ವರ್ತಕರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ತಡೆದಾಗ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನಡೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಕೂಡಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ನಿಷೇಧ ಆದೇಶ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಡಿಕೆ ವಲಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಾಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಡಿಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ತರಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ವಿಚಾರ: ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸದನ ನಡೆಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಲೋಕಸಭೆಯ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದವು ಎಂದರು.
ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗಬೇಕು. ರೈತರು ಹಲವು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಇಳುವರಿ ಬರಲು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಒಂದೇ ಸಲ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ.ರೈತರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಸೂದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸುವ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆಚರಣೆ, ಹಬ್ಬಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ, ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನು ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಇಂತಹ ಕಾನೂನು ತರಲು ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಣೆ ಬರಹವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇ.ಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹಗರಣ ಆದಾಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಈಗ ಅವರನ್ನೇ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಜಮೀರ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಬೇಡ, ಬರಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬೇಡ ಅನ್ನಬಹುದು? ಎಂದರು.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದು ತಪ್ಪು. ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸೇಫ್ ಹೆವನ್ ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದ್ದಾಗ 15 ಜನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಐಎಯವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜಕೀಯ ಬಲ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೈರಾದರೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯಾರೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇ ತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
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