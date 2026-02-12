ಹಾವೇರಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶ; ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ - ಹೀಗಿದೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಇದೇ ತಿಂಗಳ 14 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : February 12, 2026 at 1:24 PM IST
ಹಾವೇರಿ : ಇದೇ ತಿಂಗಳ 13ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾವಿರ ದಿನಗಳಾಗಲಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ 14ರಂದು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,10,000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುತೇಕ ಸಚಿವರು, ನಿಗಮಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಗದ್ದುಗೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 86ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ : ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಮಾವೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ಎಸ್ಪಿ, ಆರು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ಪಿ, 21 ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, 72 ಸಿಪಿಐ, 162 ಪಿಎಸ್ಐ, 220 ಎಎಸ್ಐ, 1615 ಹೆಚ್ಸಿ, 175 ಡಬ್ಲುಪಿಸಿ, 13 ಡಿಆರ್, 12 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತುಕಡಿ, 12 ಕ್ಯೂಆರ್ಟಿ, 500 ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 9 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಒಂದು ಜೆಸಿಬಿ, ಒಂದು ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 50 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಗದ್ದುಗೆ ಬಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2,262 ಬಸ್ಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುವ 857 ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಪಿ ಬಂಕ್ ಬಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬರುವ 1067 ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಗದ್ದುಗೆ ಬಳಿ, ಗುತ್ತಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ 338 ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟಿಓ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ : ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ಇ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ 13ರಂದು ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮುಂಜಾನೆ 10:45ಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕಾನವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಸಮಾವೇಶದ ವೇದಿಕೆ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ : ಸಮಾವೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಗಿರಿಯಿಂದ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬರುವ, ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿಗೆ ಬರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವಗಿರಿಯಿಂದ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬರುವವರು ದೇವಿಹೊಸೂರು ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಕರ್ಜಗಿ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕು. ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮೂಲಕ ದೇವಿಹೊಸೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ ದೇವಗಿರಿಗೆ ಬರಬೇಕು.ಇಲ್ಲವೇ ಕರ್ಜಗಿ ಮೂಲಕ ದೇವಗಿರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದೇವಗಿರಿಯಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ದೇವಗಿರಿ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 45ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
