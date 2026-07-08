SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ: ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 8, 2026 at 5:20 PM IST
ತುಮಕೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೀರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಯೋಗ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
BLOಗಳು ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತದಾರರಿಂದ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ BLOಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತು ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆಯೋಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ SIR ಫಾರಂಗಳನ್ನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, BLOಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು.
ಹೇಮಾವತಿ ಲಿಂಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕುಣಿಗಲ್ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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