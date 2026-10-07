ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲು
ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
Published : October 7, 2026 at 9:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಹೊರಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಬರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯು ಬುಧವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೀಸಲಾತಿ: ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1,229 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ 225 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 121 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ- 102ರಲ್ಲಿ 59, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ 183ರಲ್ಲಿ 98, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ 43ರಲ್ಲಿ 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಡಿ 576 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 268 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಒಟ್ಟು 3656 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.1905 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಸ್ತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮೀಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 733 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 429 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 394 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 287, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ ನಡಿ 508 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 306, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬ ದಡಿ 111 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 64, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಡಿ 1,910ರ ಪೈಕಿ 819 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಚ್. ಅವರು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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