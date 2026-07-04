ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ; ರಾಜ್ಯದ 75ಶೇ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಏನಿದೆ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ!
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರದ ಬೀತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 4, 2026 at 8:38 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದ 75ಶೇ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಬೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೇಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುವಂತೆ ತೋಚುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಭೀತಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1877ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಮರುಕಳಿಸುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ. 1877ರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. 1877ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಉದ್ಭವವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಂಥಹ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯದ ಎಲ್ ನಿನೋ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 1877ರಂತೆ ಬೀಕರ ಬರಗಾಲ ಮರುಕಳಿಸುವ ಆತಂಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆತಂಕ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 1877ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಿನ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಕರ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ 66.17 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು, ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯ: ರಾಜ್ಯದ 22 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 3ರಂತೆ ಕೇವಲ 66.17 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಅದು 335 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ 96 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಈ 22 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ 16 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 49.793 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕೇವಲ 20.76 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಶೇಖರಣೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ 16 ಶೇ. ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊರ ಹರಿವು 100 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.
ಇತ್ತ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ಟಿಂಎಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಕೇವಲ 8.78ಶೇ. ಮಾತ್ರ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಳ ಹರಿವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊರ ಹರಿವು 102 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭದ್ರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕೇವಲ 25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೇವಲ 35 ಶೇ. ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 2,733 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಒಳ ಹರಿವಿದ್ದರೆ, ಹೊರ ಹರಿವು 210 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7.33 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕೇವಲ 14 ಶೇ. ಮಾತ್ರ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳ ಹರಿವು ಪ್ರಮಾಣ 558 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದ್ದು, ಹೊರ ಹರಿವು ಪ್ರಮಾಣ 101 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ. ಮಲ ಪ್ರಭಾ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 8.62 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 23 ಶೇ. ಮಾತ್ರ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಇದೆ. ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಹೊರ ಹರಿವು 194 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.
ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕೇವಲ 20.150 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 60.51 ಶೇ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 19 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ಇದ್ದರೆ, ಹೊರ ಹರಿವು 789 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ. ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 23.840 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 79 ಶೇ. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಒಳ ಹರಿವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊರ ಹರಿವು ಶೂನ್ಯವಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಳ ಹರಿವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 4 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16.383 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟಾದ ಹಾರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ 8.500 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 39.62 ಶೇ. ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 1112 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೊರ ಹರಿವು 180 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 15.391 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಕೇವಲ 41 ಶೇ. ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 5,250 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 300 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 49.452 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 22 ಶೇ. ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 722 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ಇದ್ದರೆ, ಹೊರ ಹರಿವು 758 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ. ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 5.492 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಕೇವಲ 28 ಶೇ. ಮಾತ್ರ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳ ಹರಿವು 2,788 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದ್ದರೆ, 500 ಕ್ಯುಸೆಕ್ಸ್ ಹೊರ ಹರಿವು ಇದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?: ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಸುಮಾರು 41ಶೇ. ಇದೆ. ಜೂನ್ ರಿಂದ ಜುಲೈ 1 ವರೆಗಿನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊರತೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಸುಮಾರು 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ಶೇ. ದಿಂದ 63 ಶೇ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 54ಶೇ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 57 ಶೇ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 62 ಶೇ. ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 31ಶೇ., ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 20 ಶೇ. ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ 37ಶೇ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಿದರ್ ನಲ್ಲಿ 40 ಶೇ., ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 29ಶೇ., ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ 21ಶೇ., ಗದಗ್ ನಲ್ಲಿ 26ಶೇ., ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 56ಶೇ., ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 25ಶೇ., ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 58ಶೇ., ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 44ಶೇ., ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 59ಶೇ., ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 62ಶೇ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 52ಶೇ., ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 45ಶೇ., ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 42ಶೇ.ದಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ?: ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 116 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಸಹಜ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇರವುದು 199 ಎಂಎಂ. ಆ ಮೂಲಕ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 42ಶೇ. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಜೂ.1ರಿಂದ ಜು.1ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 124 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸಹಜ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 208 ಎಂಎಂ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 41ಶೇ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿ -ಅಂಶ ನೀಡಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಜುಲೈ 1ರವರೆಗೆ 29ಶೇ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 58ಶೇ. ದಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 46ಶೇ.ದಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ನಿಂದ ಜುಲೈ 1ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 153 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜುಲೈ 1ರಂದು ಸುಮಾರು 47 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಅಗಿಲ್ಲ. ಜುಲೈ 1ರಂದು 146 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಕೊರತೆ 41ಶೇ. ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯ ಇದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 75ಶೇ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 1877ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮರಕಳಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ: ಸಿಎಂಗೆ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಪತ್ರ
ಮುಂದೆಯೂ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧ: ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆ ಖಾತರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೂಚನೆ
ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ನೀರು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚ: ತಂದೆ - ಮಗನ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಾಯಕ