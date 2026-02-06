ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ 'ಒಳಾಂಗಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ' ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಳಾಂಗಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ.
Published : February 6, 2026 at 6:23 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಾಲಭವನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಳಾಂಗಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಇದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಲಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಶ್ರೀನಗರದ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಒಳಾಂಗಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಜಿಪಂ ಸಿಇಓ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಇದು ಜಿಪಂ ಸಿಇಓ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನಾನೂಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ಬಾಲಭವನ ಸೊಸೈಟಿಯ 20 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಅವರ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ: 7-8ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 5 ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆನಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 32 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. 2 ಗಂಟೆ ಅಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ 128 ಆಟಗಾರರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಫೆ.10ರಂದು ಅಂತಿಮ ಆಗಲಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?: ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಿಚ್ಗಳು, ಬಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕನ್ವರ್ಟೆಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಗಾಗಿ ಮೂರು ಪಿಚ್, ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಿಕಾ ಕೊಠಡಿ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಚೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 32 ಎಲ್ಇಡಿ ಫ್ಲಡ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಜಾಳಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮೈದಾನವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲೇದರ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಪಿಚ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
1997ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಭವನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದನ್ನೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಒಳಾಂಗಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
15 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಓ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 15 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿರುವ ಅನಿಲ್ ಕರಡಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಭವನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರ ತರಲು ಸಹಕಾರಿ: ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಳಾಂಗಣ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರತರುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿದ 15-20 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮುಂಬರುವ ರಣಜಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ 5 ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೋಲ್ಡ್: ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಬಳಿಕ ಬಂದ ಬೌಲ್ಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಅವರನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ, ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಓ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 15 ಸಿಕ್ಸರ್, 15 ಬೌಂಡರಿ! ವೈಭವ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್