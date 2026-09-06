ನೆರೆ, ಬರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಇಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು; ಪಡೆದಿದ್ದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು!
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ ಪರಿಹಾರದ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ
Published : September 6, 2026 at 9:05 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಲ್ ನಿನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 101 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 100 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ ಪರಿಹಾರದ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ಆದರೆ, ಬರವಾಗಲಿ, ನೆರೆಯಾಗಲಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಅದರ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಬರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸತತ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆಯಾಗದ ಸುಮಾರು 100 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಟ್ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿ 200 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ತಾಲೂಕುಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ ತಾಲೂಕುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರದ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ಕೋರಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗವನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಇರಾದೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯವರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ನೋಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬರ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಬರ ಹಾಗೂ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರದ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಅತ್ಯಲ್ಪ: ರಾಜ್ಯವು ಪದೇ ಪದೆ ಬರದ ಛಾಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಬರ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ 2013ರಿಂದ 2018ರವರೆಗೆ ಸತತ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಆವತ್ತು ಕೂಡ ಬರಗಾಲದ ಅಪಾರ ನಷ್ಟದ ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದಂತೆ, 2015-16ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಬರದಿಂದ ಸುಮಾರು 14,471 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1,540 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 10.64% ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು.
2016-17ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 4,702 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 1,782 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 38% ಮಾತ್ರ. 2018-19ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದು ಸುಮಾರು 16,662 ಕೋಟಿ ರೂ. ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ 154 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 2,434 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 949.49 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 236 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 223 ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 46 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 33,770.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರ ನಷ್ಟ ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಧಿ (NDRF) ನಡಿ 17,901.73 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ NDRFನಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 3,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 3,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಕೋರಿದ್ದ ಪರಿಹಾರದ ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 19%ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ನೀಡಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 3,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಬೀಕರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
3 ವರ್ಷ ನೆರೆ ಹಾನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡಿದ್ದ ಪರಿಹಾರ 48%: ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2019-20ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 78,395 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಒಟ್ಟೂ ನಷ್ಟ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8,277 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಹಣ 3,965 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ದರ ಪೈಕಿ 48% ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 3,891.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ 1,652.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೋರಿದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಹಣದ ಮುಂದೆ 42% ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2020 ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 755.81 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 577.84 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನೀಡಿತ್ತು.
2020ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 1,505.69 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೋರಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ 740.46 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 49%ದಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2021ರ ಜುಲೈ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 841.57 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 501.88 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 1,282 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇವಲ 492.39 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 38% ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೇನು?: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಾದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳ ವೇಳೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬಳಸಲು ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರ ಧನವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ (SDRF) ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಡಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ಗೆ ಪೂರಕ ಪರಿಹಾರ ಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಿಂದ (NDRF) ಪರಿಹಾರ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಪತ್ತಿನ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಮನವಿಯನ್ಮು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡವನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಿಂದ ನೀಡಬಹುದಾದ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ನೀಡಬಹುದಾದ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ (DM) ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು (NEC) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯು (HLC) ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 20ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟ/ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ (INPUT SUBSIDY)ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬರದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಪರಿಹಾರ ಹಣದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.33ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 8,500 ರೂ. ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 17,000 ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 22,500 ರೂ.ಗಳಂತೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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