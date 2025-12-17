ಮನರೇಗಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಚಿವರ ಆಕ್ರೋಶ: ಕೇಂದ್ರದ ನಡೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ

ETV Bharat / state

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮನರೇಗಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವರಾದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ದಿನೇಶ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 17, 2025 at 11:37 AM IST

4 Min Read
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು 'ವಿಬಿ ಜೀ ರಾಮ್ ಜೀ' ಅಂತಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಗೋಡ್ಸೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು, ಗೋಡ್ಸೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು. ಇವರಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇವರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ‌‌‌. ಒಡೆದು ಆಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನಮೋಹನ್​ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ನಾವು ರಾಮನನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಲ್ಲ‌. ಅವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಜನೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಿ ಎಸ್‌ಟಿ ವಿರೋಧಿಸಿದವರು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಹೋಗೊ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. 50 ವರ್ಷ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.

ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರ್ ಎಸ್‌ಎಸ್ ಇತಿಹಾಸ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಕೆಲವೆಡೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ವೈರತ್ವ ಇತ್ತು. ಗೋಡ್ಸೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಹತ್ತರವಾದ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಕಾನೂನು. ಅದನ್ನ ಏಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು ಬಗ್ಗೆ ವೈರತ್ವ, ದ್ವೇಷ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 60% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 40% ಅಂತಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್​ ಭಾರತ್‌ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25% ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದವರು ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮನರೇಗಾ ಕುರಿತು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾರಣ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಇದು ಖಂಡನೀಯ: ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯವರಿ‌ಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮನರೇಗಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯ. 125 ದಿನ ದಿನ ಕೂಲಿ‌ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ 40% ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ‌ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಆಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್​ (ETV Bharat)

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ: ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಆಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್​ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಸ್ವರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)

ಕೋಳಿ ಕೇಳಿ ಮಸಾಲೆ ಅರಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಖಾಸ್ತ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಗೋಡ್ಸೆ ಆರಾಧಕರು ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಡ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಜನರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂತವರು ನೀವು. ಜೀ ರಾಮ್ ಜೀ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ..? ಕೋಳಿ ಕೇಳಿ ಮಸಾಲೆ ಅರಿಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

