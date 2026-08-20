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ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಕೋರಿ 43 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ

ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ಬಳಿಕ 43.80 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಅದಲು - ಬದಲು ಆಗಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ 9 ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ.

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43 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ (IANS/file)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 8:34 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ 4.46 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲೋಪ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 43 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5.54 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಎಎಸ್ ಡಿಡಿಒ (ನಾಪತ್ತೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಮೃತ, ನಕಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 1.07 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ 4.46 ಕೋಟಿ ಪೈಕಿ 20,35, 312 ಮತದಾರರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗದಿರುವ 23,45,428 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 43,80,740 (ಶೇ.9.81) ಮತದಾರರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ದಾಖಲೆ ಕೋರಿ ಬಿಎಲ್ ಒಗಳ ಮೂಲಕ ಆ.24ರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಆಯೋಗ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ಬಳಿಕ 43.80 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಅದಲು - ಬದಲು ಆಗಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ 9 ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮತದಾರರ ದತ್ತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ದೋಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಆಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನೋಟಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು, ಹಾಜರಾಗುವ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ನಮೂದಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಿಎಲ್​ಒಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಖುದ್ದು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವಾಗ ಪೋಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿ ಕುರಿತು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಲು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮತದಾರರ ಪೋಟೋಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಟಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಇದ್ದು, ನಿಗದಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಖುದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 23ರೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಅಂತಿಮ ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ: ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಲು ಒಂದು ವಾರ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೈರು ಹಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದಾಗ್ಯೂ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತದಾರರು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಖುದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೂಚನೆಯಂತೆ 11 ದಾಖಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಆಧಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಗದಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮತದಾರರು ನೀಡಬೇಕಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ದಾಖಲಾತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದರೂ ತಿರಸ್ಕೃತ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಗಣನೆ ಕೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ (ಡಿಇಆರ್ ) ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ: 43 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಸದ್ಯ ಇರುವ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಇಆರ್​​​ಒ) ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಆರ್​ಒಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 150 ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಆಯೋಗ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ಬಳಿಕ ಆ.24 ರಿಂದ ಸೆ.23ರೊಳಗೆ ಮತದಾರರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

11 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿಯರ ಬಳಿ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಪತ್ತೆ: 11 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿಯರು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿ ವಿದೇಶಿಗರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ (ಎಫ್ಆರ್​ ಆರ್​ಒ) ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಹಾಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

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