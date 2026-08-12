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ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ; 2.41 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಪಡೆದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್

ಎಸ್ಐಆರ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 2.41 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಪಡೆದು ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

STATE CEC ANBUKUMAR ON SIR
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್​ -ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 8:12 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಎಸ್ ಡಿಡಿಒ (ಗೈರು, ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಮರಣ, ನಕಲಿ, ಇತರೆ) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 1.11 ಕೋಟಿ ಪೈಕಿ 2.41 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಪಡೆದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ.24ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆ.5ರ ವೇಳೆ ಎಎಸ್ ಡಿಡಿಒ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1,11,16,386 ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಇಂದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 1,08,75,304ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2.41,082 ಮತದಾರರು ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಪಡೆದು ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಿ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ.17ರ ವರೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದ್ದು, ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಎಸ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಎಎಸ್ ಡಿಡಿಒ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದ 85,267, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ 95,037 ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಪಡೆಯದವರು ಕಳದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ 16,29,877ರಷ್ಟಿದ್ದ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 16,36,673ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 6,796 ಮತದಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಎಸ್ ಡಿಡಿಒ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 2.41 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಗೈರು, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹಾಗೂ ಸಹಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಪಡೆದು ಎಸ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮತದಾರರು ಎಎಸ್ ಡಿಡಿಒ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಎಲ್ ಎ ಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆ.17ರ ವರೆಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 59,050 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ 1200 ಮತದಾರರು ಇರಬೇಕು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1,803 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಹೊಸದಾಗಿ ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ 73.03 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 6.77 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್, ಜೂನ್ 16ರೊಳಗೆ ಮತದಾರರು ನೀಡಿದ ವಿಳಾಸ ಆಧರಿಸಿ ಬಿಎಲ್ ಒಗಳು ಮನೆ-ಮನೆ- ತೆರಳಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು ಎಎಸ್ ಡಿಡಿಒ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಆ.17ರೊಳಗೆ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಪಡೆದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಸ್ಐಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದ 84.31 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ, ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗದು: ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್

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STATE CEC ANBUKUMAR ON SIR

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