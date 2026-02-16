ETV Bharat / state

RSS ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು

ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​​ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

BJP LEADERS SLAMS PRIYANK KHARGE
ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​​ ಖರ್ಗೆ, ಆರ್​.ಅಶೋಕ್​ (ETV Bharat/IANS)
February 16, 2026

ಬೆಂಗಳೂರು: "ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ದೆವ್ವ" ಎಂಬ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​​ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​​ ಖರ್ಗೆ, ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ದೆವ್ವ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತೀಕ್ಷ್ಣ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಎಕ್ಸ್​​ ​ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ವಾಚಾಮಗೋಚರವಾಗಿ ಬೈದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​​ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ನಿತ್ಯ ಚಾಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ "ನಾಳೆ ಬಾ" ಎಂಬ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೋರ್ಡ್​ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸುವ ದಿನ ಬಹಳ ದೂರವಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದೂ ಒಂದೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಗಿಯುವುದೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಹೇಳಲಿ?-ವಿಜಯೇಂದ್ರ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲಾಖೆ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಹೇಳಲಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ದನಿ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಕೊಡ್ತು, ಆ ವರದಿ ಓದಲು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೇನೋ?. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 59 ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ?, ಹತಾಶೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯೋ? ಬಾಲಿಶತನದ್ದೋ, ಅವಿವೇಕದ ಹೇಳಿಕೆಯೋ?. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಲೆ ಹರಟೆಯ ಹೇಳಿಕೆ, ಉಡಾಫೆಯ ಹೇಳಿಕೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು. ಸಂಘದ ನೂರು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ, ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ, ತ್ಯಾಗ, ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದನ್ನೂ ಖರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಾತಿನ ಚಪಲಕ್ಕೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಲು, ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಕಚ್ಚಾಟ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಅವರೂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇರಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡು, ಕಿವಿಯಿದ್ದು ಕಿವುಡ ಆಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌

ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​​ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುತ್ತಾ, ಕಲಬುರಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್​​​ನ ಈ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಐಟಿ - ಬಿಟಿ ಸಚಿವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಮಾತಾಡುವವನೇ ಮಹಾಶೂರ ಎಂಬುದನ್ನು ಬದುಕಿನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದವರಂತೆ ಪೋಸ್​ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಡಿ‌ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗವೇ ಸುಡಾನ್ ದೇಶದ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 6 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ 51 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 39 ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ, 9 ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದ: ಭಾನುವಾರ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಇರ್ಷಾದ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಖರ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾವು ದೆವ್ವದ ನೆರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಆರ್​​​ಎಸ್ಎಸ್, ನೆರಳು ಬಿಜೆಪಿ. ನಾವು ದೆವ್ವದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗತ್ತದೆ. ಆರ್​​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೆಡಿಎಸ್​​​ಗಿಂತಲೂ ಹೀನ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿಸುವವರ ಮನೆಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೋ ಮೂತ್ರ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ?. ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?. ಬಡವರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ಶಕ್ತಿಗಳೇ?. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಕಷ್ಟ ಪಡೋರು ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಾ?" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

"ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಿನೋ ಅದೇ ಸೌಲಭ್ಯ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು, ಸಿಗಲಿ ಅಂತಾನೇ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ನಾನು ಹೇಗೋ ನಮ್ಮನೆ, ನಿಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಆರ್​​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮಾಡಿಸಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೂರು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಬಿಡೋಕಾಗುತ್ತಾ?. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ಆರ್​​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಸ್​​ಡಿಪಿಐ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೂಲ್ಸ್ ಅಡಿ ತರುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೇ" ಎಂದಿದ್ದರು.

BENGALURU
PRIYANK KHARGE REMARK ON RSS
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ
BJP LEADERS SLAMS PRIYANK KHARGE

