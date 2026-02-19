ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ: 2028ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ವಿಜಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ವೈಫಲ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ

2028ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

State BJP executive meeting takes four decisions
ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 8:09 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟು, ಜಿಬಿಎ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.‌

ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. 2028ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡೋಣ. ಭಾರತದದ ವಿಕಸಿತಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಡೋಣ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

2028ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಮನಗಳು. ಅವರ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದುನಿಂತಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜನರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಕತ್ತಲು ಸರಿಯುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ, ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಟಲ್ ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದರು‌. ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪುಸ್ತಕ ಜೇಬಲ್ಲಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾರಷ್ಟೇ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೀತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದವು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ, ಈ ನೆಲದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮುಳುಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಇವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿಎಂ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಕುರ್ಚಿ ಕಚ್ಚಾಟ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುರ್ಚಿ ಗಲಾಟೆ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಲದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನೂಕಿದೆ. ಇವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಜನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಇವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೆಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸರ್ಕಾರ. ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು. ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.‌ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.‌ ಹೊರಗಿನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಸೋಲಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ: ಸೋಲಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಾಗಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಲ್ಲೆ ನಾವು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್​ಗೆ ಒಂದಿಂಚೂ ಜಾಗ ಕೊಡಲು ಬಿಡಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೂ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ.‌ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೇ ದಂಗೆ ಏಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಹಿಂದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕೇವಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜಗಳ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಿ.‌ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ರೂ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ವಿರೋಧಿ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ, ಯುವ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮೂಲಕ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇ ದಂಗೆ ಏಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೆದರಿ ಸೈಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಮುಂದಿನ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳು‌ ಚುನಾವಣಾ ಪರ್ವ. ಸರಣಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ದನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ.‌ 2028ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗತ ವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ: ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಮಾತನಾಡೋದೇ ಸಾಧನೆ ಆಗಬಾರದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆದರ್ಶ. ಒಂದು ದಿನವೂ ಮೋದಿಯವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ನಾಯಕ ಮೋದಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತಿಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗೋಣ. ನಮಗೆ 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಐದಾರು ವರ್ಷ ಓಡಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆದರೂ ಬರ್ತೇನೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೊಲಗಿಸೋಣ. 1974 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ.‌ 1980ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪಿಡಿಒ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಜೀತ ಮುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದರು.

ಅನಂತ್ ಕು‌ಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ನನ್ನ ಜತೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಘದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾನು ನಿಮ್ಮಮುಂದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು, ಸಿಎಂ ಆಗಲು, ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣ. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣ.‌ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದು, ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜತೆ ಬೆಳೆದ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ, ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ, ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ, ವಸಂತ ಬಂಗೇರ, ಬಿ.ಬಿ.ಶಿವಪ್ಪ, ಎಂ ಆರ್ ತಂಗ, ನರೇಂದ್ರ, ಎ.ಕೆ.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇಡಂ, ರಾಮಚಂದ್ರೇ ಗೌಡರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳ ನಿರ್ಣಯ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕಸ ಗುಂಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಎರಡನೆಯ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವ ಪಣ ತೊಡುವ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಎಸ್​ಸಿ, ಎಸ್​ಟಿ, ಒಬಿಸಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ, ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿವಿಎಸ್, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಮೇಲ್ಮನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್, ಹಾಲಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮುಖರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

