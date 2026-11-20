ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ; ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್; 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೆಲ್ಮಿಫೈ ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 3:39 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಕೊಳೆಯಾದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುಮುಕ್ ಹಾಗೂ ವಿಖಿಲ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೆಲ್ಮಿಫೈ ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ ಧೂಳು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವೂ ರೋಗಗಳೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಹೆಲ್ಮಿಫೈ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಹೆಲ್ಮಿಫೈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರಯಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ:
- ಹೆಲ್ಮಿಫೈನಲ್ಲಿ ಯುವಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಝಷನ್, ಓಜೋನ್ ಡಿಸಿನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಟೀಮ್, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ಗೆ 79 ರೂ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಗೆ 99 ರೂ, ಡ್ರೈಕ್ಲೀನ್ಗೆ 49 ರೂ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಮೈಸೂರಿನ ಯುವಕ ಸುಮುಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಖಿಲ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡು ಹೆಲ್ಮಿಫೈ ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಲ್ಮಿಫೈ ಆರಂಭಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಮಿಫೈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹೆಲ್ಮಿಫೈ ಸ್ಥಾಪಕ ಸುಮುಕ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತೆವು. ನಾನು ಹವ್ಯಾಸಿ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಗ ಹೆಲ್ಮಿಫೈ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಖಿಲ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಹೆಲ್ಮಿಫೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ: "ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಂದಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲಸ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೆಲ್ಮಿಫೈಗೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕ ಅಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಲ್ಮಿಫೈ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಹೆಲ್ಮಿಫೈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಿಗಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊದಲು ವೆಟ್ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 99 ಮತ್ತು 79 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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