ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿರಾತಂಕ: ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲು ಅಪಘಾತಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕವಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತ ಯಶಸ್ವಿ
ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆಯವರೆಗಿನ 98 ರೂಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕವಚ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೈಲು ರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ
Published : July 12, 2026 at 3:30 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಂತಹ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕವಚ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೈಲು ರಕ್ಷಣೆ (ATP) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆಯವರೆಗಿನ 98 ರೂಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (RKM) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,692 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1,568 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 'ಕವಚ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 778 ಕಿಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು-ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು, ಯಶವಂತಪುರ-ಧರ್ಮಪುರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಧರ್ಮಾವರಂ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ-ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ(790 ಕಿ.ಮೀ.) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಕವಚ್ ಎಂಬುದು 2020ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೈಲು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈಲುಗಳ ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಪಘಾತ ರಹಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಡೇಂಜರ್ (SPAD) ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಹೆಡ್-ಆನ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್-ಎಂಡ್ ಡಿಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಕ್ಯಾಬ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಮತಿಸುವ ವೇಗ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕವಚ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಲುಗಡೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ SOS ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೈಲು ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಚಲನೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಮತ್ತು ಹಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1,568 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ-ಅರಸೀಕೆರೆ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅರಿಸೀಕೆರೆ -ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಜೋಲಾರಪೇಟೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕವಚ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜೂ. 30 ರಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ-ತುಮಕೂರು 98 ಕಿಮೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕವಚ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಜೋಲಾರಪೇಟೆ -ವೈಟಫೀಲ್ಡ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ 122 ಹಾಗೂ 98 ಕಿಮೀ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕವಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈಲುಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ, ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಡಿಕ್ಕಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಬಂದು ಆಗುವ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಇಳಿ ಜಾರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕವಚ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2027 ರೊಳಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ 1,568 ಕಿಮೀ ಕವಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಪ್ರಸಕ್ತ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ-ಧರ್ಮಾವರಂ 159 ಕಿಮೀ, ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು-137 ಕಿಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು- ಧರ್ಮಪುರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕವಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 628 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 1,568 ರೂಟ್ ಕಿಮೀ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ಹಾವೇರಿ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಲೊಂಡಾ ಮಾರ್ಗ, ಲೊಂಡಾ-ಮೀರಜ್ ಮಾರ್ಗ, ಹಾವೇರಿ- ಅರಸೀಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ, ಹಾವೇರಿ- ಅರಸೀಕೆರೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ- ಯಾಶವಂತಪುರ, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ- ಧರ್ಮಾವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- ಜೋಲಾರಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಯಶವಂತಪುರ, ಧರ್ಮಪುರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು 790 ಕಿಮೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, 778 ರೂಟ್ ಕಿಮೀ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,568 ಕಿಮೀ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕವಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2,124 ಕವಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕವಚ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೂಟ್ಗಳಲ್ಲದೆ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕವಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 177 ಡಿಸೇಲ್ ಹಾಗೂ 201 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 133 ಡಿಸೇಲ್ ಹಾಗೂ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೋಕೊಮೊಟಿವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕವಚ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
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