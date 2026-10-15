ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿವಾದ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಖಡಕ್ ತಿರುಗೇಟು, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
"ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಮಿಷನರ್ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 15, 2026 at 3:28 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ರಜೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಖಡಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಮಿಷನರ್ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪವೇನು? ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಕುಡ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ಸ್' (Kudla Trolls) ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿ, "ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ ಎಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯುರಿಯೇ? ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಂದ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬಾಂಡ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲಾಖೆಗೇನು ಹಕ್ಕಿದೆ? ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕೈಗೊಂಬೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ: ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ: ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರಗಿನವರ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ತಡೆದಿದ್ದೇವೆ: ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲದ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆವರಣದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಪಡೆಯದೆ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು: ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಾಗ, ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬಾಂಡ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಡ್ ಪಡೆಯದೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚೋದನೆ– ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ವಶಕ್ಕೆ: ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ, ಅದೇ ಗುಂಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುನಃ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆ ದುರುಪಯೋಗ ಸಲ್ಲದು: ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವವರು ‘ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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