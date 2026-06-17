ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಪ್ರಥಮ
ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳನೇಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 17, 2026 at 10:43 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 98.87 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 247 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮರುಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.97.17 ಶೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, 265 ಶಾಲೆಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಶೇಕಡಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ದಂಡಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ.78. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಶೇ.99.18 ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳನೇಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2026 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 265 ಶಾಲೆಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 124 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, 63 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 78 ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳನೇಯ ಸ್ಥಾನ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಏಳನೇಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದಂಕಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಾನ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಡಿಡಿಪಿಐ ಮೋಹನ್ ದಂಡಿನ್, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಿಷನ್ 40 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 40 ಅಂತರಿಕ ಅಂಕದ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಏಳಿಸುವುದು, ಪೋಷಕರು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 29 ಅಂಶಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲಿಸಿರುವುದು, 29 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಲೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೈಗೊಂಡು, ಈ ಹಿಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಗುಂಪು ಬೋಧನೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮರುಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಧನೆ ಹಿಂದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಹಾವೇರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಡಾ.ಬಿರೇಶ್ ಬೇವಿನಮರದ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಶತ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆವು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಎ ತಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು. ಅಪರ ಆಯುಕ್ತ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ 29 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. 29 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 29 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದೆವು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಲಾಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಹಾಯವಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಇಲಾಖೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಗತಿ ನಡೆಸಿದರು. ಶನಿವಾರ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಬದಲು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ, ಭಾನುವಾರಗಳು ಕೂಡ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವೇ 22 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೆಚ್ಚಿದ ದಾಖಲಾತಿ: ಈ ವರ್ಷ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆಯೋ ಆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಸಿದ್ದ ದಾವಲ್ಸಾಬ್, ಈಗ ಮೂರನೇ ಮಗಳನ್ನೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮತ್ತೊಂದು ಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಡ್ಮಿಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಈ ಬಾರಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರಿಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಾವಲಸಾಬ್.
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