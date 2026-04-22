ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಡ ಮಾಡದೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

MINISTER MADHU BANGARAPPA ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ SHIVAMOGGA ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​​ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ SSLC RESULT DATE
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 22, 2026 at 6:59 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​​ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವೆ.‌ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸುವೆ ಎಂದರು.‌

SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ (ETV Bharat)

ಈ ಬಾರಿ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಶೇ.86.4ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ, ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಿಯುಸಿಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಲ 30 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರು‌. ಈ ಬಾರಿ 1,800 ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಜೆಇಇ, ನೆಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೇಸಿಗೆ ಎದುರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ: ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಕ್ಯಾಸನೂರು‌ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್: ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೊಸನಗರ, ಸಾಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎರಡು ಸೇರಿ 4 ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 104 ಪಾಸಿಟಿವ್, 19 ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ‌ 10 ಬೆಡ್​ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ 1488 ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 37 ಕೆಎಫ್​ಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ 2640 ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 7 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ‌. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 54, ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ 6 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿ‌ಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ: ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಕುರಿತು ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಕುರಿತು ಸಂಸದರು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

