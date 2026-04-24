ಶಿವಮೊಗ್ಗ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ: ಅನಘಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ; ಕೃತಿಗೆ 623 ಅಂಕ, 2 ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ
SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ವಾಗ್ದೇವಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನಘಾ 625ಕ್ಕೆ 624 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ಧಾರೆ. ಕೃತಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು 625ಕ್ಕೆ 623 ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದು, ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 24, 2026 at 10:43 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ 28ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ವಾಗ್ದೇವಿ ಶಾಲೆಯ ಅನಘಾ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು 625ಕ್ಕೆ 624 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ತಂದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ತಾಯಿ ಮಂಗಳ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಕೃತಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 625ಕ್ಕೆ 623 ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದು, ಎರಡು ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃತಿ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ 625 ಅಂಕ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿವೆ. ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ತರಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ನನಗೆ 623 ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ. ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹಾಕುವೆ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತಿ ತಂದೆ ಸೇವ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಟೈಂ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಓದುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರ ತನಕ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ Preparatory ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಷ್ಟು ಅಂಕ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೂ, ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮಗಳ ಆಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೃತಿ 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿವೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಕ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕೃತಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿದೆ.
