ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಣೆ, ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯ: ದೇವರ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಸೋಲು - ಗೆಲುವಿನ ಕಿತ್ತಾಟ
ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಪ್ಪದ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಗಬ್ಬಾನೆ ಬೂತರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆಣೆ-ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 9, 2026 at 3:02 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಣೆ-ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಬೂತ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾದ ಅದ್ದಾಡ ಸತೀಶ್, ಶೆಟ್ಟಿಗದ್ದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಕಿರಣ್ ಮಡಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅನು ನಾರ್ವೆ ಅವರು ಕೊಪ್ಪದ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಗಬ್ಬಾನೆ ಬೂತರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆಣೆ - ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಎಸಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೋರಿ ಕೊಪ್ಪದ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿ.ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್ ಅವರು 52 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅದ್ದಾಡ ಸತೀಶ್, ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಗಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನನಗಂತೂ ಅನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಮೊನ್ನೆ 2026 ಮೇ 2 ರಂದು ಮತ್ತೆ ನಡೆದ ಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬಳಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಮತಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1993 ರಿಂದಲೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈವರೆಗೂ ಪಕ್ಷ ದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯಾದ ಬೂತರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. ಭೂತರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೆ ನೋಡಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರ ಬಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಶೆಟ್ಟಿಗದ್ದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 2004 ರಿಂದಲೂ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಚುನಾವಣಾ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆನಂತರ ಹಲವಾರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈವಿಎಂ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪೋಸ್ಟಲ್ ವೋಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸೋಲಿಸಿದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳದ ಆಪಾದನೆ ಕೇಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ಬಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳು ಪದೇ ಪದೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಬೂತರಾಯ ದೇವರ ಬಳಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಡೆಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೃಂಗೇರಿ ಅಂಚೆ ಮತ ತಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪ: ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ