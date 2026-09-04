ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರ ದಸರಾ ಪೂಜೆಗೆ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹಾಗೂ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಆಯ್ಕೆ
ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ಗಜಪಡೆಗಳನ್ನು ಸವಾರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.
Published : September 4, 2026 at 1:37 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಅರಮನೆಯ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ನಡೆಸುವ ದಸರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹಾಗೂ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಆನೆಯನ್ನು ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದದೇವಿ ಒಡೆಯರು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ನಡೆಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಹಾಗೂ ವೈಭವಪೂರಿತ ದಸರಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯದುವೀರು ಒಡೆಯರು ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಮನೆಯ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಸರಾಗೆ ಬರುವ ಗಜಪಡೆಯ ಗಂಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಪ್ರಮೋದದೇವಿ ಒಡೆಯರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ: ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ಗಜಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಂಡಾನೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರು ಅರಮನೆಯ ಆನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಸವಾರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಲಭೀಮನಾದ ಶ್ರೀಕಂಠನನ್ನು ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ, ಏಕಲವ್ಯ ಆನೆಯನ್ನು ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರು ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹಾಗೂ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಏಕವಲ್ಯ ಆನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪಟ್ಟದ ಆನೆ ಹಾಗೂ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯ ಕೆಲಸವೇನು?: ಅರಮನೆಯ ಶರನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆ, ಪಟ್ಟದ ಒಂಟೆ, ಪಟ್ಟದ ಆನೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂಟೆ, ಕುದುರೆ, ಹಸು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗಂಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟದ ಆನೆ ಹಾಗೂ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಅರಮನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಂಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅರಮನೆಯ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಆನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಿದ್ದು, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ನವರಾತ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ಗಂಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟದ ಆನೆ ಹಾಗೂ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆನೆಗಳನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ದಿನದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
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