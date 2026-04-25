ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡದಂತೆ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
Published : April 25, 2026 at 11:02 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಭಾರೀ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಪದಚ್ಯುತ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.
ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಶಂಕರ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್, ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಎರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಸವ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಹೂ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಕೊಡಿ ಅಭಿಯಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶ್ರೀಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಶಂಕರ್, "ಮಠಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೂ, ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಳಿದ್ದರು. ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಅರಿವಾಗಿದೆ. 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣದ ಶಿವಪ್ಪಮವರ ಸಮಾಧಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೀಗ ಕಂಡಿದೆ. ಕೆಲವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ನನ್ನನ್ನೂ ಸಹ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಿವಪ್ಪನವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬಂದು ಹಣೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರತೆವು. ಈವರೆಗೂ ನಾವುಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮವರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ಭಕ್ತ. ನನ್ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಾನು ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕುಳಿತವನು ಎಡವುದಿಲ್ಲ, ನಡೆಯುವವನೇ ಎಡೆಯುವವನು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡದಂತೆ" ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕೆಲವು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
