ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ: ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಭಾಗಿ

ನಗರದ ಹೊರಭಾಗದ ತೊರವಿ ಬಳಿ‌ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರಗಳ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

CATTLE FAIR
ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
ವಿಜಯಪುರ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಜಾನು ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾನುವಾರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರೈತರು ಜಾತ್ರೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಕ್ರಮಣದ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯುವ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಾತ್ರೆ: ಹೌದು, ವಿಜಯಪುರದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಮಿಟಿಯವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಹೊರಭಾಗದ ತೊರವಿ ಬಳಿ‌ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೋರಿಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷದವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ: ಜಾನುವಾರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಜಾನುವಾರಗಳು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.‌ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮೇವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಹಿತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳು, ಆಕಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕರುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆಂದು ರೈತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ; ಬಜಾರಿ ಕೊಸಾ, ಕಿಲಾರಿ, ಜವಾರಿ ಜರ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ‌ ಎತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೃಷಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೈತರು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಾನುವಾರಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

