ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಸಂಭ್ರಮ-ಸಡಗರದಿಂದ ಜರುಗಿದ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 9:34 AM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹವಾಗುಣ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆ, ಮಲೆನಾಡು, ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೂ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ, ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿ, ಆಚರಣೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾತ್ರೆ, ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ- ಸಡಗರ.

ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಗರೀಕರಣ, ಲೇಔಟ್ ಪ್ಲಾನ್​ಗಳು, ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಜನರಿಂದ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಇಂದಿಗೂ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಗಂಗೆ ಹೊರುವುದು, ಅಡ್ಡೆ ಹೊರುವುದು, ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚೆ ಹಾಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಮ ಯಾವುದು? ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಹೊರುವ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಹಾಗೂ ದೇವರನ್ನು ನೆಲ ತಾಕದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಹಾಸಿ ಅವರನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಮಡಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವಾಗಿದ್ದು, ಕಳಸ ಹೊರುವ ಮುತ್ತೈದೆಯರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುಚಿಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಊರಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ಗಂಗೆ ತುಂಬಿಸಿ, ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮುತ್ತೈದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅವರ ಪಾದ ಮಣ್ಣು ಸೋಕಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರದ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಹಾಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಗೆ ಹೊರುವ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಕೊಳಕು ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಊರಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಊರಿನ ಕೆಲವರು ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬಂದು, ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಂಡ ಉರಿಸಿ, ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದಯವಾಗುವ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಊರಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಳಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಂದ ಗಂಗೆ ತರಿಸಿ ಕೆಂಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಅಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹುಡುಗರು ಹೊತ್ತು ಕುಣಿದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಗ್ರಾಮ ಆಧುನಿಕರಣದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

