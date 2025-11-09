ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತ್ರೆ: ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಬೃಹತ್ 'ವಾಫರ್ ಬಲೂನ್' - ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಏನು?
ಮಾಜಾಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಾಫರ್ ಬಲೂನ್ ಹಾರಿಬಿಡಲಾಯಿತು.
Published : November 9, 2025 at 8:11 AM IST
ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಎರಡನೇ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ವಾಫರ್ ಬಲೂನ್ ಹಾರಾಟ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವರ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ದೇವರನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ 'ವಾಫರ್ ಬಲೂನ್' ಅನ್ನು ದೇವರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಬಿಡಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಈ ಬೃಹತ್ ಬಲೂನನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಲೂನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿ, ಅದನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಲೂನ್ ಹಾರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ: ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಬಲೂನನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಅಡಗಿದೆ. "ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ, ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹೊಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಾರದಂತೆ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಇನ್ನು ಬಲೂನ್ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅದೃಶ್ಯವಾದರೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ.
ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥಗಳಿಗೆ ಗೂಟ ಪೂಜೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗೂಟ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಿಭಾವದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಈ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಿರಥಗಳಿಗೆ ಗೂಟ ಪೂಜೆ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪೂಜಾಮಂತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಮಧುಸೂದನ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೂಟಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಜರುಗಿತು. ನಂತರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ರಥಗಳಿಗೆ ಗೂಟ ಅಳವಡಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
