ISO ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಠವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ
ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಠಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ.
Published : July 15, 2026 at 5:49 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಹಂತದ ISO ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಮಠವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠವು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಮಠವು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮಠದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಐಎಸ್ಒ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀಡಿದೆ.
- ISO 9001:2015- ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
- ISO 14001:2015- ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
- ISO 45001: 2018- ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಹೀಗೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಠವಾಗಿದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಇದು ಮಠವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ. ಮಠದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಪಾರರ್ದಶಕತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧೃಢೀಕರಿಸುವ ಮಾನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಐಎಸ್ಒದವರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಮಠದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಐಎಸ್ಒದ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪತ್ರಗಳಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಮಠದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಠದ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ: ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಠ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಠವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪರ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಐಎಸ್ಒ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಾಯರ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಇದೆ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹೆಚ್.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಐಎಸ್ಒ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರೇ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಜನರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಗುರುವಾರ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆಯನ್ನು, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಂತರ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನಮಗೆ ಐಎಸ್ಒ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿನಿವಾದಿಂದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಲು ಭಕ್ತರೇ ಕಾರಣ, ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಯೇ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಖಜಾಂಚಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಠದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಐಎಸ್ಒ ಗುಣಮಟ್ಟಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಠದ ಭಕ್ತರಾದ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಸೂ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೈಕ, ಪ್ರಮಾಣಿಕ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಸೋ ಪದವನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಶನ್ನ್ನು ಐಎಸ್ಒ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 9 ಸಾವಿರ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಾಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ಗುಣತ್ಮಾಕವಾದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮೂರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ರಾಯರ ಆರ್ಶಿವಾದವಾಗಿದೆ. ರಾಯರನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಒಪ್ಪಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ 301 ಟೋಪಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ರಾಯರಿಗೆ ಅಂದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
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