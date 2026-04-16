ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಭಾರತದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗದು: ಗೂಗಲ್ ಆಕ್ಷೇಪ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನವಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಗೂಗಲ್, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : April 16, 2026 at 7:36 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಎಚ್ಎಂ ದಿಲೀಪ್ ನವಾಜ್ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನಹಾನಿಕಾರ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಯುಆರ್ಎಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾ.ನವಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದಂ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠಕ್ಕೆ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗೂಗಲ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಎಂಬ ಸಾಲಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಜೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮರೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನ್ಯಾ.ನವಾಜ್ ಅವರು ಮರೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು (ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಮರೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಮರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರಾದ ನ್ಯಾ.ನವಾಜ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾ.ನವಾಜ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗದೇ ಅವರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷಕಾರರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಜ ಅಹವಾಲು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕೇ ವಿನಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನ್ಯಾ.ನವಾಜ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮಾನಹಾನಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದಷ್ಟೇ ಕೋರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ದೊರೆತಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಹುದು. ಇದರಡಿ ಬರುವ ʼವ್ಯಕ್ತಿʼ ಪದವು ಭಾರತೀಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕೋರಬಹುದು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರೇನು ಅಲ್ಲ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಲೌಲಿ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠವನ್ನು ಕೋರಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಹಾನಿ ಸುದ್ದಿ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗದು. ಭಾರತವು ತಟಸ್ಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ದೂರು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವದೆ. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಾರರು ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗೆ ಗೂಗಲ್, ಕೇಂದ್ರದ ಆಕ್ಷೇಪ: ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ