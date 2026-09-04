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ತುಮಕೂರು ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಆರಾಧನೆ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಮಕೂರು ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿ ಪುನೀತರಾದರು.

SRI KRISHNA JANMASHTAMI: SPECIAL WORSHIP AT TUMAKURU KRISHNA MATH
ತುಮಕೂರು ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಆರಾಧನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2026 at 7:39 PM IST

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ತುಮಕೂರು: ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಮಕೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಿತು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದೊಂದಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿ ಪುನೀತರಾದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ತುಮಕೂರಿನ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರೋದಯ ಕಾಲ ಈ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಯೋಗದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಮನದುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಅಧರ್ಮ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ - ವೇದವರ್ದನ ಶ್ರೀ

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TUMAKURU KRISHNA MATH
ತುಮಕೂರು ಕೃಷ್ಣಮಠ
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
SRI KRISHNA JANMASHTAMI

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