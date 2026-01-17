ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಬಾಳೆಹೊಳೆ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ: ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು
ಬಾಳೆಹೊಳೆ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 17, 2026 at 3:22 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ, ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ -ಸಡಗರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬಾಳೆಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾತನ ಚನ್ನಕೇಶವ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಭಕ್ತರು ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಸಿರ ಸಿರಿಯ ನಡುವೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾತನ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವವು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ರಥವು ತನ್ನ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಸಮೂಹವು ಭಕ್ತಿಯ ಪರವಶತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹರಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬರಲಿ ಮತ್ತು ನಾಡು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಲಿ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಜನರು ಈ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳ ಘೋಷ ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದ ರಥವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಎಳೆದು ಪುನೀತರಾದರು.
ಈ ಕುರಿತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ರಥಾರೋಹಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟವಿದೆ. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹೊಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತೋಟದೂರು, ಕೂಗೋಡು ಮತ್ತು ತಲಗೂಡುನಿಂದ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ, ಕೆಳಗೂರು, ಹಳುವಳ್ಳಿ, ಮುನ್ನೂರು ಪಾಲು, ಬಸರೀಕಟ್ಟೆ, ಬಿಳಲುಕೊಪ್ಪ, ಕಳಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಊರಿನ ಹಬ್ಬವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕಾಫಿ, ಅಡಿಕೆ ಹೀಗೆ ದವಸಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇವಾಗ ಅವರಾಗಿಯೇ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
