ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೃಗಾಲಯ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್: ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್, ಫಾಗರ್, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಳಕೆ

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್, ಫಾಗರ್, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

SPRINKLERS FOR COOLING ANIMALS
ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್, ಫಾಗರ್, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಳಕೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 28, 2026 at 7:16 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಂಗೇಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್, ಫಾಗರ್, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಸೇರಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ 195ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್, ಫಾಗರ್, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಳಸಿ ತಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಿಶ್ರಣ ನೀರು ಸಹ ಕುಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೃಗಾಲಯ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್

ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಸನ್ ಫುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಂಕೆಗಳಿಗೆ ಮಡ್ಡ್ ಬಾತ್, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ಕರಡಿಗಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ತಂಪಾದ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ತಂಪಾದ ನೀರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆಗಳು ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್, ಫಾಗರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕವೂ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೃಗಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬದಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಂಸವನ್ನು ಪ್ರೀಸರ್​​ನಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್​​ನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Sprinklers for cooling animals
ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು

ಎಸಿಎಫ್ ನಾಗರಾಜ ಬಾಳೇಹೊಸೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಓಆರ್​​ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್, ಪಾಗರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು-ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂದಿನಂತೆ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು‌.

Sprinklers for cooling animals
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದ ಪಾನೀಯ

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ: ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡ-ಮರಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರೂ, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ‌‌. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕುಡಿಯಲು, ಸಿಂಪಡಿಸಲು, ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್, ಫಾಗರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಯ ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪವನ ಕುರನಿಂಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Sprinklers for cooling animals
ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಹುಲಿ

195 ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು: ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹುಲಿ 3, ಸಿಂಹ 2, ಚಿರತೆ 3, ಕರಡಿ 2, ಮೊಸಳೆ 4 ಕತ್ತೆ ಕಿರುಬ 2, ನರಿಗಳು 20, ಜಿಂಕೆ 56, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ 7, ಕಡವೆ 3 ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಎಮು, ನವಿಲು, ಗಿಳಿ, ಕಾಡುಕೋಳಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಿಜಂಟ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಪಿಜಂಟ್, ಕಾಕಟೇಲ್, ಆಮೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 195 ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತ್ರಿಡಿ ಅಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಲ್, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಒಳಗೊಂಡ ಐಕಾನ್ ಟಾವರ್ ಮೃಗಾಲಯದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

