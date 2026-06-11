ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇಂಡಿಗೋ, ಈ ತಿಂಗಳು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇರುವ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಆತಂಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
Published : June 11, 2026 at 4:55 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎರಡೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ತಿರುಪತಿ, ತಿರುಪತಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಗೋವಾ, ಗೋವಾ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಚೆನ್ನೈ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕಟ್: 2024ರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಿಮಾನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಪುನಃ ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕಡಲತಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ದಿಢೀರ್ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಕಚೇರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಲಿ ಬಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಗೇಜ್ ಟ್ರಾಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವುಗಳೂ ಸಹ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ನ ಒಟ್ಟು 25 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಪೂನಾಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪೂನಾಗೆ ಹೋಗಲಾಗದವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪತ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಚೆನ್ನೈ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇಂಡಿಗೋ, ಈ ತಿಂಗಳು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇರುವ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆಯೇ?, ಇದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಾಡಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 750 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, 450 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
"ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಜಿಗಿಜಿಗಿ ಅನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ತನ್ನ ಸೇವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ವಿಮಾನ ನಿಂತಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಬರುವವರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, "ಕೆಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಇಳಿಯಲು ಬೇಕಾದ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗು ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅದೇ ರೀತಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಉಡಾನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಡಾನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 45 ಎಕರೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
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