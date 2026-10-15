ತುಮಕೂರು-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ: ಹೆಬ್ಬಾಳು To ತೋಳಹುಣಸೆ ಸೇರಿ 40 ಕಿಮೀ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್
ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ರೈ,ಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ, ಐಮಂಗಲ, ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಸಿದ್ಧವನಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
Published : October 15, 2026 at 9:03 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ತುಮಕೂರು-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು-ತೋಳಹುಣಸೆ ನೂತನ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ಧಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಹದಿನೈದು ಕಿಮೀ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ರೈಲು ಓಡಿಸಿ ವೇಗದ ಪರಿಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿ.ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಮನ್ ಹಸಿರು ಬಾವುಟ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ರೈಲು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹಾಗು ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಹೆಬ್ಬಾಳು-ತೋಳಹುಣಸೆ ನಡುವೆ 15 ಕಿಮೀ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಈ ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನೂತನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ-ಯಶವಂತಪುರ ನೂತನ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋಳಹುಣಸೆ ಟು ಹೆಬ್ಬಾಳು ನಿಲ್ದಾಣದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಟ್ಟು 15 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ನಿಲ್ಧಾಣಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ನಿಲ್ಧಾಣಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ನೂತನ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲ್ ಓಡಿಸಿ ಹಳಿಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಿತಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ತೋಳಹುಣಸೆ ಟು ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹಬೇಗ ತಲುಪಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿ 2028-29ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ: ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ-ತುಮಕೂರು-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಭಾಗವಾದ ತೋಳಹುಣಸೆ-ಹೆಬ್ಬಾಳು ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹೆಬ್ಬಾಳದವರೆಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾದ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ವೇಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವೇಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಳಿಕವೇ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ನೋಡದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಬರಲಿದೆ ರೈಲಿನ ಸದ್ದು: ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ರೈ,ಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ, ಐಮಂಗಲ, ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಸಿದ್ಧವನಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಹಳೆ ನಿಲ್ದಾಣ) ಮೂಲಕ ಸಿರಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್, ಭರಮಸಾಗರ ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಆನಗೋಡು ಮೂಲಕ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಆರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ತುಮಕೂರು (ಹಳೆ ನಿಲ್ದಾಣ), ಉರಕೆರೆ, ತಿಮ್ಮರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಆನೆಸಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಜನ ರೈಲು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಈ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾದ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
190 ಕಿಮೀ 40 ಕಿಮೀ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತಾಯ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಹಿತ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತುಮಕೂರು-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಹೆಬ್ಬಾಳು-ತೋಳಹುಣಸೆ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 15 ಕಿ.ಮೀ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈಲು ಓಡಿಸಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು-ತಿಮ್ಮಾರಾಜಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ 25 ಕಿ.ಮೀ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲು ಓಡಿಸಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 190 ಕಿ.ಮೀಗಳ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 40 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆದಿದೆ. 2029-30ಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಬರಲಿದೆ ರೈಲು: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ನೂತನ ರೈಲು ನಿಲ್ಧಾಣಕ್ಕೆ ರೈಲು ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು-ತೋಳಹುಣಸೆ ತನಕ ರೈಲು ಓಡಿಸಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ರೈಲು ಬರಲಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಬೇಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ತಲುಪಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗಲಿದೆ. ಬಹುಬೇಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ, ರೈಲು ಬಿಡುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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