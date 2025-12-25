ETV Bharat / state

ಕಾರವಾರ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರಗು: ಗಣ್ಯರಿಗಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು 'ಹಾರುವ' ಭಾಗ್ಯ!

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಜಾಯ್ ರೈಡ್'ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

SPECIALLY CHALLENGED CHILDREN TAKE A HELICOPTER JOY RIDE AT THE KARWAR COASTAL FESTIVAL
ಕಾರವಾರ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಜಾಯ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​ಕಾರವಾರ: ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ'ವು ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಐಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎನಿಸುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಗ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

​ಗಣ್ಯರ ಬದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ​ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಜಾಯ್ ರೈಡ್'ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೋ ಅಥವಾ ಗಣ್ಯರೋ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಆಶಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಗ ಮಕ್ಕಳು ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಏರಿ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

​ತಂದೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಗಳ 'ಅಪೂರ್ವ' ಕೊಡುಗೆ: ​ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾಚಿ ಸೈಲ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಾಚಿ, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಡ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸವಾರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

​"ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅವರ ಸಂತೋಷವೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೃಪ್ತಿ," ಎಂದು ಸಾಚಿ ಸೈಲ್ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

​ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಡಿಸಿ ಸವಾರಿ: ​ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೇವಲ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಆಕಾಶಯಾನದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಸ್ವತಃ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

​ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಲಭ್ಯ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಾರವಾರದ ದರ್ಶನ: ​ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ 'ತಂಬಿ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಜಾಯ್ ರೈಡ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ 3,900 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 6-7 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಕಾಳಿ ನದಿ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ನಗರದ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

​ಇನ್ನು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಜಾಯ್ ರೈಡ್ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಣ್ಣಮ್ಮಾ, ''ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬೀಚ್, ಕಾಳಿ ಸೇತುವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ

TAGGED:

UTTARA KANNADA
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಜಾಯ್ ರೈಡ್
ಕಾರವಾರ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ
KARWAR KARAVALI UTSAV
HELICOPTER JOY RIDE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.