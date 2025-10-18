ಮಂಗಳೂರು: ಸಾನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು - ಹಣತೆಗೆ ಬಣ್ಣಗಳ ರಂಗು
ಸಾನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾನಿಧ್ಯ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 18, 2025 at 5:42 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣತೆಯ ಮೂಲಕ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಹೀಗೆ ಬೆಳಗುವ ಹಣತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ವಿಶೇಷ ರಂಗು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾನಿಧ್ಯ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ: ಹೌದು.. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾನಿಧ್ಯ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು. ದೀಪಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂಬಂತೆ ಇವರಿಂದ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ: ಕುಂಬಾರರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಟಿಕಿಲಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಅಂದಗಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣತೆಗಳ ಮಾರಾಟ: ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಹಣತೆಗೆ ರಂಗು ನೀಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಣತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಟಚ್ ನೀಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಣತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರಂಗು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣತೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಹಣತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ; "ಸಾನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಣತೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಸಿಗುವ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ" ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶುಭಾ.
ಸಾನಿಧ್ಯದ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರೀಯಾಶೀಲತೆ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ, ವಿಶೇಷ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡುಗುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವಾಗಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ವೇಸ್ಟ್ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಗರಬತ್ತಿಯನ್ನೂ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
