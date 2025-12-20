ETV Bharat / state

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ದಂಪತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೊಲೀಸ್​ ವಶಕ್ಕೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ನವನಗರದ ಸೆಕ್ಟರ್​ ನಂ. 54ರಲ್ಲಿರುವ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಹೆಸರಿನ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

BAGALKOTE STUDENT ASSAULTED VIRAL VIDEO ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ NGO ಶಾಲೆ
ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 20, 2025 at 8:52 PM IST

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್​ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಇಂದುಳ್ಕೂರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆನಂದಿ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಥಳಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಸ್​ಪಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬ NGO ಶಾಲೆಯಿದೆ. ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಂಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ 16 ವಯಸ್ಸಿನ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಪೈಪಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ FIR ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ದಂಪತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ".

ಎಸ್​ಪಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೇ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್​: "ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲಿನ ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವಜಾಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಸಿಡಿಪಿಒ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣಾ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ದಂಪತಿ: ದಂಪತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಂಪತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಆ ಬಾಲಕ 6 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಪಾಲಕರು ಜಮಾಯಿಸಿದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

