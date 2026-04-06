ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
Published : April 6, 2026 at 7:10 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ರೈಲುಗಳ ವಿವರ:
- ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07337 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಗಾಜಿಪುರ ಸಿಟಿ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ 30ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಳಿ ಬರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಗಾಜಿಪುರ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07338 ಗಾಜಿಪುರ ಸಿಟಿ–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರ ವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರೈಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರ ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿವೆ.
- ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07315 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಮುಜಾಫರ್ಪುರ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ವರೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರ ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ವಾಪಸಾತಿ ಸೇವೆಯಾದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮುಜಾಫರ್ಪುರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07316 ಮುಜಾಫರ್ಪುರ–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಈ ಹಿಂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರ ವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ ಮೇ 2ರ ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಸಹ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿವೆ.
- ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06543 ಯಶವಂತಪುರ–ಬಿಕಾನೇರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ 25ರ ವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಳಿ ಬರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬಿಕಾನೇರ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06544 ಬಿಕಾನೇರ್–ಯಶವಂತಪುರ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ 28ರ ವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ರೈಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ ಮೇ 2ರ ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳೂ ಸಹ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿವೆ.
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಈ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿಜಯಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ವೈಷ್ಣವ್, ಸೋಮಣ್ಣಗೆ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಪತ್ರ