ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು - ಬೆಳಗಾವಿ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ: ರೈಲುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
Special train between Bengaluru and Belagavi: ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 8:58 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಮೈಸೂರು: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಟ್ರಿಪ್ (ಪ್ರಯಾಣ) ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06551 ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು – ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ದಿನಾಂಕ 07.11.2026 ಮತ್ತು 09.11.2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ 08:25 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಲುಪಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06552 ಬೆಳಗಾವಿ–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಈ ರೈಲು 08.11.2026 ಮತ್ತು 10.11.2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:30 ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:00 ಗಂಟೆಗೆ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ.
ನಿಲುಗಡೆಗಳು: ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ತುಮಕೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೀರೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ಎಸ್ಎಮ್ಎಮ್ ಹಾವೇರಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಅಲ್ನಾವರ, ಲೊಂಡಾ ಮತ್ತು ಖಾನಾಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿವೆ.
ಬೋಗಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ: ಈ ರೈಲು ಒಟ್ಟು 20 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಗಿಗಳು, ದಿವ್ಯಾಂಗಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಜೊತೆಗೆ ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಜನರೇಟರ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಸೇರಿವೆ.
(ಮೈಸೂರು)ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣಾ ಅಭಿಯಾನ-2.32 ಲಕ್ಷ ರೂ.,ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ: ನ.1ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2.32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವನ್ನು ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾನ್ಯ ಇರುವ ಟಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನ.1ರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿತು.
ಈ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 16 ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 12 ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ 4 ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 9 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಿಆರ್ ಎಸ್, ಯುಟಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,771 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ.1ರಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡಗಳು ಮೈಸೂರು-ಅರಸೀಕೆರೆ-ಯಶವಂತಪುರ-ಬೀರೂರು-ದಾವಣಗೆರೆ-ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 124 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ 1,22,980 ರೂ.,ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ.2ರಂದು ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡಗಳು ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು-ಹಾಸನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 96 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ 1,01,900 ರೂ.ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ.5ರಂದು ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಮೈಸೂರು-ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು-ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು-ಮಂಡ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ 7,565 ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪಿಆರ್ಒ ಆದ ಗಿರೀಶ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ.1ರಿಂದ 5 ರವರೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣಾ ಅಭಿಯಾನ:
|ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು
|234
|ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದಂಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೊತ್ತ
|2,32,445
|ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು
|1,771
|ನಡೆಸಿದ ಒಟ್ಟು ತಪಾಸಣೆಗಳು
|16
|ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
|9
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