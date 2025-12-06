ಬೆಳಗಾವಿ: ಪತಿ MLAಯಾದರೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೃತ್ತಿ ಬಿಡದ ಪತ್ನಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಈ ದಂಪತಿ, ವೆರಿ.. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್!
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ತಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ನೋವಿಂದ ಕೊರಗದೇ ಬೇರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವಲ್ಲೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 6, 2025 at 8:20 AM IST|
Updated : December 6, 2025 at 9:09 AM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿಂಪಲ್ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತಿರಾ..? ಪತಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕವೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವಲ್ಲೆ ಪತ್ನಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಅಪರೂಪದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
ಹೌದು, ಖಾನಾಪುರ ಶಾಸಕ ವಿಠಲ ಹಲಗೇಕರ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಲಗೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರ ಗತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಂಎಲ್ಎ, ಎಂಪಿ ಆದರೆ ಕೇಳಬೇಕಾ..? ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು. ಪತಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆದ ಬಳಿಕವೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೋಪಿನಕಟ್ಟಿ ಹಲಗೇಕರ್ ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.149ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಕ್ಕದ ಲೋಕೋಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ 2011ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತೋಪಿನಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗ್ರೂಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬಾಲವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1992ರಿಂದ 2011ರವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಎಲ್ಎ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರ ಪತ್ನಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಲಗೇಕರ್, "ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ 1992ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಲವಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಶಾಸಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ, ಪಾಠ, ಊಟ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಮಾತೃವಂದನಾ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಮರೆಯಾಗಿದೆ: "ನನ್ನ ಪತಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಶಾಸಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವರೆಗೆ ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಲಗೇಕರ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.
ಪತಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ: ವಿಠಲ ಹಲಗೇಕರ್ ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಪತ್ನಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಪತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ ವಿಠಲ ಹಲಗೇಕರ್, "ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಅಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದು, ಇಂದು ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಅಧಿಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೊ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಠಲ ಹಲಗೇಕರ್ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳು ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಹಲಗೇಕರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ: ವಿಠಲ-ರುಕ್ಮಿಣಿ ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊರಗು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಅನೇಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತ್ರಾಸ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮವರೇ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ನನಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿಠಲ ಹಲಗೇಕರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅಂದು ಶಿಕ್ಷಕ, ಇಂದು ಶಾಸಕ: ವಿಠಲ ಹಲಗೇಕರ್ ಬಿಎಸ್ಸಿ, ಬಿಇಎಡ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗ್ರೂಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. 2023 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ವಿಠಲ ಹಲಗೇಕರ್ 5 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ತೋಪಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನ.335ರ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಚೋಳ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಲಗೇಕರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಸಕರ ಪತ್ನಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯಜಮಾನರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಳವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲ: "ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮೇಡಂ ಲಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಪತ್ನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಿರವೀರ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ: ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು?