ಬೆಳಗಾವಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಅಜ್ಜಿಯರು ಫುಲ್ ಫಿಟ್: ಇವರ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೇ ವೀವ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ..!
ಮಹಿಳಾ ದಿನ ವಿಶೇಷ: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕನಸಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನದ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಿದೆ.
Published : March 8, 2026 at 12:26 PM IST
ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಯುವಕರನ್ನು ನಾಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಾಡುವ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೇ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಇವರ ರೀಲ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ "ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್" ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು ವಿಶೇಷ.
ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿಯಿತು. ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಿಂದ 13 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಮನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳ 40 ಅನಾಥ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಮೋರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾರಿಯಾ, ಪುತ್ರ ಅಲೆನ್ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದುಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮೋರೆ ಕುಟುಂಬ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟೋಪಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಇವರ ಬದುಕೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರು ಫಿಟ್ ಆಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನೇ ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ವೈಜಾಗ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಆರ್ಕೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 63ನೇ 'ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಡೇಸ್ ಆನ್ ಸೈಕಲ್' ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ "ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಶ್ರಮದ 79 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಸುಮನ್ ಮೋಹಿತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಾಯಿ ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಲೆನ್ ಮೋರೆ, ಶರ್ಯನ್ ಮೋರೆ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಸುಮನ್ ಮೋಹಿತೆ ಜುಂಬಾ ಮತ್ತು ಯೋಗಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಯುವಕರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಯೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಮೋರೆ, "30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವು ಆಯಾ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ ಪಾಟೀಲ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಬಾಮನವಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1998ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶಾಂತಾಯಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ–ಪಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯೇ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಆಶ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ವರ್ಷವೇ ಮಾರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಮದುವೆ ಆದ 8 ವರ್ಷ ನಾವು ಇದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆವು. ನಾನು, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಸೇವೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸೇವೆ ದೊಡ್ಡದು. ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷ, 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರಿಯಾ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಮೋರೆ ಹೇಳಿದರು.
ಅಜ್ಜಿಯರ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೇ ವೀವ್ಸ್: ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಆಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಮೋರೆ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಶೆರಿಲ್ ಮೋರೆ, "ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು shantai_second_childhood ಹೆಸರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೇ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಇವರ ಪೇಜ್ 1 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ‘ಪುಷ್ಪಾ–2’ ಸಿನಿಮಾದ ಚಪ್ಪಡ ಮಾರೋಂಗೆ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ 2 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. 4.80ಲಕ್ಷ ಲೈಕ್ಸ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ‘ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್’ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 12 ಲಕ್ಷ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅಭಿನಯದ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿನಿಮಾದ "ತೌಬಾ ತೌಬಾ" ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ 1 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 5.84 ಲಕ್ಷ ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಭಿನಯದ "ತೇರಿ ಧೂಲನ್ ಸಜಾವುಂಗಿ" ಹಾಡಿಗೆ 1.80 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ".
"shantai_second_childhood ಹೆಸರಿನ ಯೂಟೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ರೀಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೇ ವೀವ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. "ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಕಾವುಂಗಿ" ಹಾಡಿನ ರೀಲ್ಸ್ 55 ಲಕ್ಷ ವೀವ್ಸ್ ಕಂಡಿದೆ. ಸುಂದರಿ, ಸುಂದರಿ ಹಾಡಿಗೆ 76 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅವರ ಇನ್ಸಟಾಗ್ರಾಂ ಪುಟ ಮತ್ತು ಯೂಟೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಹೀಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದ ಹಲವು ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿಯರು: ಮುಂಬೈನ ವರ್ಣ ರಂಜಿತ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋದಲ್ಲಿ 8 ಅಜ್ಜಿಯರು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತೋಬಾ ತೋಬಾ, ಕಾಲಾ ಚೆಸ್ಮಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫೇಮಸ್ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ, ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಶಾನ್ ಸೇರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಲೈಕಾಗೆ ಅಜ್ಜಿಯರು ತಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಲೈಕಾ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಬೈನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಜೀ ಟಿವಿ ಸರಿಗಮಪ ಗಾಯನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಗಾಯಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಸರಿಗಮಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಟಿ-ಸಿರೀಸ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿಯರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿದೆ..?: ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುವ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳು ವಾಕಿಂಗ್, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 7ಕ್ಕೆ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 8.30ಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಗೆಯ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. 11ಕ್ಕೆ ಫಿಜಿಯೊಥೆರಪಿ ಶಿಬಿರ, 12.30ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಇರುತ್ತದೆ. 2ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು, ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕೆಲಹೊತ್ತು ಟಿ.ವಿ ನೋಡಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಾರೆ. ನಡುವೆ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್: ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಂಢರಪುರ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ, ಗೋವಾ, ತಿರುಪತಿ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರನ್ನು ಸಮೀಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಜಯ ಗೋಡಾವತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹಿರಿಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ನಲವತ್ತೈದು ಜನರು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ ಜೈನ್ ಅವರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ವಿವಿಐಪಿ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಚರಣರಾಜ, ಮರಾಠಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರನಟ ಸಯಾಜಿ ಶಿಂಧೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ-ನಟಿಯರಾದ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜನ್, ಕಾರ್ತಿಕ ಆರ್ಯನ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ,, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಇವರ ರೀಲ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಜ್ಜಿ ಸುಮನ್ ಮೋಹಿತೆ, "ಜೀವನದ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಮೋರೆ ಸರ್, ಮಾರಿಯಾ ಮೇಡಂ ಸೇವೆಗೆ ಅದೇಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿರಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಖಾಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಎಲ್ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಮೋರೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಶರ್ಲಿನ್, ಈ ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ರೀಲ್ಸ್ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ಸಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಹಿಂದಿ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 40 ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ" ಎಂದರು.
"ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸದೃಢ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶರ್ಲಿನ್ ಮೇಡಂ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಆಗಿರಬೇಕು" ಎಂಬುದು 72 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಲತಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
