ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಆಚರಣೆ: ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ
ಆನಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಗಂಗನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : June 17, 2026 at 7:02 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಳೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಮಳೆರಾಯ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವರ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಸಿ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಗಂಗನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳು ಭಜನೆ, ಕಂತೆಭಿಕ್ಷೆ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ: ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಂಗನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾರಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಕಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಚರಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ: ಈ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗುತ್ತದೋ ಆಗ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಗಂಗನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾದರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಯಕೊಂಡ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವ ಕಾರಣ, ಆ ಭಾಗದ ರೈತರು ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಮಳೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗನಕಟ್ಟೆ, ಆನಗೋಡು, ಮಾಯಕೊಂಡ, ಅಣ್ಣಾಪುರ, ಒಬಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ನೇರಲಿಗೆ, ಸುಲ್ತಾನಿ ಪುರ, ಕೊಡಗನೂರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ ನಿನೊದ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದು, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ರೈತರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
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