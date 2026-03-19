ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತಿಲ್ಲ: ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ 'ಅತ್ತರ್' ಬೇಕೆ ಬೇಕು!
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಸುವಾಸಿತ ದ್ರವ್ಯವೇ ಅತ್ತರ್. ಇದನ್ನು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಸೀದಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಮಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಪ್ರದಾಯ.
Published : March 19, 2026 at 2:44 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಮುಸ್ಮಿಮರು ಈದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಿಯಮ-ನಿಷ್ಠೆಯ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಬರುವ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅತ್ತರ್ ಪರಿಮಳ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸುವಾಸಿತ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ತರ್ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಅತ್ತರ್?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅತ್ತರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಸುವಾಸಿತ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ತರ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ: ರಂಜಾನ್ನ 30 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅತ್ತರ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅತ್ತರ್ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಪವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈದ್ ದಿನವೇ ಸಂಭ್ರಮ: ಉಪವಾಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಈದ್ ದಿನ ಅತ್ತರ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಅತ್ತರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಸೀದಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಮಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅತ್ತರ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಂತೋಷ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅತ್ತರ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಅತ್ತರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್, ಅಂಬರ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಾಗೂ ಸಿಟ್ರಸ್ ಬೇಸ್ನಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಮಳಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಶೈಲಿಯ ಸುಗಂಧಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ದರದಿಂದ ದುಬಾರಿ ದರದವರೆಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಅತ್ತರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಗುಜರಾತ್, ಮುಂಬೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕನೌಜ್ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ತರ್ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅತ್ತರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಗರ್ ಆಲಿ ಅತ್ತರ್ ವಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು, ರಂಜಾನ್ನ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ತರ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈದ್ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅತ್ತರ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ತರ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಶೈಲಿಯ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಅತ್ತರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
