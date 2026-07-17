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ಕಸ, ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ, ಗಾಂಜಾ ಗಿರಾಕಿಗಳ ಪುಂಡಾಟ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕುಳಿತ 415 ಬಾಲವಾಡಿ: ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಕಥೆ-ವ್ಯಥೆ!

ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲೇ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಟ ಪಾಠ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

SPECIAL REPORT ON THE ANGANWADI PROBLEM IN DAVANAGERE
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕಸ, ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ನಡುವೆ ಅಂಗನವಾಡಿ!.. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 17, 2026 at 2:08 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅನೇಕ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಅಧ್ವಾನ ಆಗಿವೆ. ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ರು ಅದರ ಸುತ್ತ ಕಸದ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿಗಳು ಕಸ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿವೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಸುತ್ತ ಗಾಂಜಾ ಹೊಡೆಯುವ ಯುವಕರು ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಂಘಿಯಂತಹ ಜ್ವರಗಳು ವಕ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬಾಲವಾಡಿಯ ಆವರಣ ಮನೆಗಳ ಅವಶೇಷ, ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂತು ಎಂದರೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೋರುತ್ತದೆ. ಬಾಷಾ ನಗರ, ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಲೇಔಟ್​ನ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ.

ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿವೆ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಾಲವಾಡಿಗಳು: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಾಷಾ ನಗರದ 12 ತಿರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 25 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೇ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌

ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೀಟ್​ನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇದ್ದು ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸೆಕೆಗೆ ಬೆಂದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಲೇಔಟ್​ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲವಾಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ‌ಇದು ಕೂಡ ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳಭಾಗ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಬಾಡಿಗೆ, ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವೋ?: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 1771 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 415 ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿವೆ. ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 547 ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. 286 ಬಾಲವಾಡಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿವೆ, 25 ಸಮುದಾಯ ಭವನ, 30 ಶಾಲೆಯಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ರಹಿತ ಇತರ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 02, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ 204 ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ.‌ ಒಟ್ಟು 547 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 267 ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 198, ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 10, ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 21, ಇನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ರಹಿತ ಇತರ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 03, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 35 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿವೆ. ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 259 ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 155, ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 06, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 09, ಬಾಡಿಗೆ ರಹಿತ ಇತರ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 03, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 88 ಬಾಲವಾಡಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 185 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿದ್ದು, 137 ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ, ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 03, ಶಾಲೆಯಗಳಲ್ಲಿ 18, ಬಾಡಿಗೆ ರಹಿತ ಇತರ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 08, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 19 ಬಾಲವಾಡಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 110 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 77 ಬಾಲವಾಡಿಗಳಿವೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 01, ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 15, ಬಾಡಿಗೆ ರಹಿತ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 03, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 14 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ನೋಡುವುದಾದರೆ 403 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 319, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 02, ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 11, ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 16 ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 55 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 1,771 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 1771 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 415 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

2009ರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ: ಭಾಷಾನಗರದ ಬಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಫರೀದಾ ಬಾನು ಮಾತನಾಡಿ, "2009 ರಿಂದ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ 25 ಮಕ್ಕಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ 4-5 ಸಾವಿರ ಇರಲಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಕೂಡ ನಾವೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಯಾರು ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೇಹೆರಾ ಬಾನು ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಕಸ ತಂದು ಹಾಕುವುದು, ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ‌ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಂಭವ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.‌ ಮನೆಯ ಕಸವನ್ನು ತಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸುರಿಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು" ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಹಸೀನ ಬಾನು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರಲಿದೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ, ಪುಂಡ ಯುವಕರು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿಂದು ಉಗಿದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆದೆಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಭಾಷಾನಗರ 'ಎ' ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೌದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಪುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ-ಸಿಇಒ: ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲರಾವ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೌದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಡಾ.‌ಶಾಮ್ಲಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಕೆಲಕಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲ ಕಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲ ಕಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಭಾಷಾ ನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

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DAVANAGERE
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